AI新典範促使交易輪動 聯發科列新巨星、台灣續受惠

聯發科是AI股新巨星。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，隨著技術轉變與泡沫疑慮重塑投資格局，投資人正將注意力轉向規模較小、知名度較低的人工智慧（AI）領域亞洲新贏家，台灣的聯發科是其中之一。

報導說，AI熱潮中現有巨頭的漲勢並非就此止步，台積電的股價有望連續3年走高，其市值已超過1兆美元。然而隨著投資人將焦點從大型語言模型（LLM）的訓練轉向AI技術的日常應用，以及如何降低成本，他們將不再獨占關注鰲頭。

百達資產管理多元資產投資主管Andy Wong指出，「市場正對新敘事、新典範定價：如果主導LLM的不僅是OpenAI呢？你必須消化正在發生的事，重新調整，接著採取新的風險溢價」。

Alphabet推出升級版的Gemini模型，以及與其他公司就其AI晶片達成的交易，引發此連鎖效應。亞馬遜最新加速器進一步推動AI個股交易的轉向，此前該交易聚焦於推出ChatGPT的OpenAI與半導體巨頭輝達，而台積電與SK海力士是最大的受惠者。

由於與OpenAI關係密切，軟銀上月股價暴跌38%，創25年來單月跌幅最大紀錄。輝達關鍵供應商台積電與SK海力士上月股價下跌4%，之前強漲的動能減弱。

在ChatGPT正面臨越來越多對手威脅之際，輝達的AI訓練處理器也隨著專用積體電路（ASIC）興起而逐漸失去市場關注。首爾Quad投資管理公司投資長Han Sangkyoon說，如果LLM商品化，「價格低廉者將是贏家」，他預期，未來6個月對於「輝達與OpenAI創造出的泡沫可能如何破裂」將至關重要。

投資人並沒有完全放棄AI交易，而是轉向其他個股，與Alphabet合作的聯發科在Gemini 3推出後，股價創2002年以來最大單週漲幅紀錄，提供Alphabet印刷電路板的韓國IsuPetasys上週股價上漲18%，創下歷史新高。

該走勢顯示，無論是哪一家美國巨型科技公司位於供應鏈頂端，都有一串亞洲供應商從中獲益。

貝萊德新興市場與亞洲股票首長Egon Vavrek說，「全球約90%裝置在資料中心的硬體，包括伺服器、測試環境，以及所有需要的晶片、記憶體、封冊與冷卻系統，全來自台灣、韓國、日本甚至中國」。儘管美中在AI軍備競賽中較勁，但他們的供應鏈仍相互依賴。

