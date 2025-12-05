假分家真中資？TP-Link遭美FTC調查 川普政府研擬「禁售令」

知名路由器品牌 TP-Link 遭美國聯邦貿易委員會（FTC）調查，質疑其隱瞞與中國的連結。川普政府亦考慮以國安為由限制其產品銷售。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕知名無線路由器大廠 TP-Link 正面臨美國監管機構的全面圍剿。據《彭博》5日獨家報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）正在調查 TP-Link 是否透過宣稱自己是「美國公司」來欺騙消費者，實際上卻隱瞞了與中國的深厚連結。與此同時，川普政府官員也正基於國家安全風險，評估是否對該公司產品發布禁售令。

知情人士透露，FTC 的調查重點在於 TP-Link 是否在去年的重組過程中誤導大眾。該公司當時宣布將其中國業務與全球業務分拆，試圖營造已切斷與中國關聯的形象，藉此為美國消費者建立「虛假的安全感」。若調查屬實，FTC 可能會尋求禁制令，阻止該公司繼續發表誤導性聲明，甚至祭出民事處罰。

這項調查僅是 TP-Link 面臨的眾多法律挑戰之一。報導指出，川普政府官員正依據商務部的調查結果，考慮建議禁止或限制 TP-Link 產品在美國銷售，理由是該公司與中國的聯繫構成了國家安全風險。

越南廠竟由共軍背景企業協助擴建

儘管 TP-Link 極力撇清，但《彭博》先前的調查發現，其位於美國的業務在研發與製造上，仍透過一家名為「深圳聯洲國際技術有限公司」的全資子公司，深深嵌入中國國家主導的科技生態系中。此外，該公司宣稱用於生產美國產品的越南工廠，實際上主要作為中國進口零件的最終組裝點。

更敏感的是，該越南工廠近期被中國省級政府列為關鍵外資項目，且其擴建工程是由「中國建築集團」旗下的單位協助，該集團已被五角大廈列為「中國軍事企業」。TP-Link 對此回應稱，未接受中國政府投資，工程與產品安全無關。

面對指控，TP-Link 共同創辦人、目前負責美國業務的趙佳興（Jeffrey Chao）發布聲明強調，公司對供應鏈保持透明，隱瞞之說十分荒謬。他更直言：「我現在沒有、也從未與中國共產黨有過聯繫。」公司發言人也重申，TP-Link 是獨立擁有的美國公司，完全遵守美國法律。

與此同時，美國司法部正針對 TP-Link 進行刑事反壟斷調查，佛羅里達州與德州檢察長也針對其資安實務發出傳票。受此消息影響，TP-Link 的主要競爭對手 Netgear 股價4日一度大漲 3.6%。TP-Link 則在另一起訴訟中反控 Netgear 策動抹黑行動，意圖嚇跑客戶。

