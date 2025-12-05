逾4年半新低！11月CPI年增1.23％ 房租漲幅27個月新低

主計總處公布11月CPI年增1.23%，其中房租漲幅2.02%、創27個月新低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布11月消費者物價指數（CPI）年增1.23%、為逾4年半新低，主因蔬果因基期較高而下跌，其中蔬菜跌1成3、創22個最大跌幅，但雞蛋因天候因素上漲逾1成5、創31個月最大漲幅，豬肉續漲8.7%，房租則漲2.02%、創27個月最小漲幅；17項重要民生物資則年增2.76%、漲幅創21個月新高。主計總處表示，預估11月核心CPI約1.7%，整體CPI則在1.5%以下，國內物價持續平穩。

根據主計總處調查，11月CPI較上年同月漲1.23％，主因外食費持續上漲，加上肉類、蛋類價格仍高，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票及電費調漲；但蔬果因上年基數較高，加上交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票、油料費及通訊設備下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲 1.72％。

7大類指數中，11月以雜項類年漲2.84％最多，主因國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 11.42％，加上理容服務費調漲所致。醫藥保健類年漲1.87％次之，主因部分醫療院所調升掛號費及病房自付費，醫療費用上漲1.8％，以及醫療器材上漲3.24％所致。

至於食物類則年漲1.48％，其中肉類因豬肉價格仍高而漲5.25％，蛋類、外食費、穀類及其製品（如米、麵包）亦分別漲12.72％、3.51％及2.97％；但蔬果受上年颱風（康芮及天兔颱風）影響，基數較高，價格分別下跌13.23％及1.67％，抵銷部分漲幅。

另，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，11月平均年漲2.76%、為21個月以來最大漲幅，其中雞蛋大漲15.33%、創31個月最大增幅；豬肉續漲8.7%，麵包也漲3.09%；但奶粉跌1.66%、沐浴用品跌1.41%。

