自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

貨櫃運價指數小跌 淡季運價難推升

2025/12/05 16:26

貨櫃運價指數上週終止連3跌後，本週又出現小跌。（資料照）貨櫃運價指數上週終止連3跌後，本週又出現小跌。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨櫃運價指數上週終止連3跌後，本週又出現小跌！根據最新出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）較上週小跌5.5點至1397.63點，跌幅0.39%，隨著耶誕節出貨旺季結束，4大航線同樣僅地中海航線上漲，其餘航線都下跌。

美西線每FEU（40呎櫃）運價1550美元，較上週下跌82美元，跌幅5.02%；美東線每FEU運價2315美元，較上週下跌113美元，跌幅4.65%；歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1400美元，較上週下跌4美元，跌幅0.28%；地中海線每TEU運價2300美元，較上週上漲68美元，漲幅3.05%。

近洋航線東南亞航線每TEU上漲3美元，達543美元，較上週微漲0.56%；日本關西、關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，韓國每TEU運價143美元，皆與上週持平。

大型攬貨業者表示，美國線12月1日漲價失敗後，目前運價已在多數公司的成本價之下，多家船公司仍希望本月可以調漲運價反應成本；歐洲線則處於淡季，短期恐難推升運價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財