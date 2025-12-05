貨櫃運價指數小跌 淡季運價難推升

貨櫃運價指數上週終止連3跌後，本週又出現小跌。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨櫃運價指數上週終止連3跌後，本週又出現小跌！根據最新出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）較上週小跌5.5點至1397.63點，跌幅0.39%，隨著耶誕節出貨旺季結束，4大航線同樣僅地中海航線上漲，其餘航線都下跌。

美西線每FEU（40呎櫃）運價1550美元，較上週下跌82美元，跌幅5.02%；美東線每FEU運價2315美元，較上週下跌113美元，跌幅4.65%；歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1400美元，較上週下跌4美元，跌幅0.28%；地中海線每TEU運價2300美元，較上週上漲68美元，漲幅3.05%。

請繼續往下閱讀...

近洋航線東南亞航線每TEU上漲3美元，達543美元，較上週微漲0.56%；日本關西、關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，韓國每TEU運價143美元，皆與上週持平。

大型攬貨業者表示，美國線12月1日漲價失敗後，目前運價已在多數公司的成本價之下，多家船公司仍希望本月可以調漲運價反應成本；歐洲線則處於淡季，短期恐難推升運價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法