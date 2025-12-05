永豐金首屆科技年會 揭示AI金融創新成果

永豐金控於12/5舉辦首屆科技年會，集結多位國際級講者共襄盛舉。（圖為永豐金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控於12/5舉辦首屆科技年會，集結多位國際級講者，活動當天滿場湧入近400人，顯示社會各界對AI金融科技的高度關注。永豐金表示，首次嘗試將兩款專為實體場景設計的AI互動產品「永豐 iWish」與「永豐智投」帶到現場，由內部技術團隊與業務主管共同揭示，這兩項產品的技術原理與應用場景，並讓參與者能親身感受未來金融場景的樣貌。

永豐金表示，為展現AI金融科技創新成果，首屆「2025永豐金控科技年會」今日登場，公開永豐金在AI應用上的階段性成果與未來布局，並分享如何以科技為引擎，重塑金融服務的速度、精準度與體驗想像。

永豐金科技長張天豪指出，永豐長期透過實務專案與業務單位建立合作模式、累積信任基礎，讓後續AI應用得以全面擴展。今年永豐啟動更全面的AI推動計畫，透過Agent模組化、知識結構化與系統API化，加上人才培育、運算基建與全方位安全防護，打造可快速擴展的「永豐AI宇宙」，以最自然、貼心又可靠的方式洞悉客戶需求、提供即時服務，持續落實以客戶為中心的「智慧金融」。

台灣微軟首席技術長花凱龍也分享，全球與台灣金融業的AI布局與應用現況、數位政策與責任治理；NVIDIA資深解決方案架構師李正匡則解析生成式AI的技術演進，如何運用開源套件簡化Agent開發、提升效能並降低開發工作量。

永豐金指出，年會另一亮點，是首次嘗試、將兩款專為實體場景設計的AI互動產品「永豐 iWish」與「永豐智投」帶到現場，由永豐內部技術團隊與業務主管共同揭示，兩項產品的技術原理與應用場景，並讓參與者能親身感受未來金融場景的樣貌。

首先，「永豐iWish」為永豐銀行以生成式AI為核心，推出全台首創的對話式金融服務，顛覆傳統交易流程，讓客戶透過單一介面即可輕鬆完成存款、提款、轉帳及匯款，並支援語音、文字、圖片三種互動方式，帶來自然流暢且個人化的金融體驗。

其次，「永豐智投」則透過多代理系統，極大縮減投資研究資料收集時間，提升分析深度與報告品質，透過AI與金融專業的緊密合作，持續推動金融服務與投資決策的創新升級，展現永豐在智慧金融領域的領先地位。

永豐金強調，自2020年啟動數位變革專案，並自建金控AI團隊圖靈計畫，以場景經營與AI／數位科技為雙軸策略，將AI全面導入集團營運各環節；至今累積超過百項AI 與金融科技應用，涵蓋銀行、證券等多個子公司，不僅取得多項專利，更有多項服務為業界首創。

