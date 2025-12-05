需求不降反升！集邦：12月電視面板有望全面止跌

12月電視面板有望全面止跌。（陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日發佈12月面板報價預測，研究副總范博毓指出，進入年末，電視面板需求不降反升，面板廠醞釀漲價，預估12月電視面板從32吋至65吋有望全面轉為持平。

范博毓說，進入年末，電視面板需求未如進入嚴冬般冷卻，反而仍維持在穩定不弱的水準，最主要的原因仍是部份品牌客戶預期面板價格已在底部，開始增加拉貨，甚至為2026年第一季的需求開始提前準備，使面板廠在生產與稼動率上仍可以維持不錯的水準，也開始醞釀面板漲價的氛圍。在供需情勢翻轉下，面板價格下跌的態勢的確有機會提前告終，目前預期12月份的電視面板價格走勢，32吋至65吋將有望全面轉向持平。

請繼續往下閱讀...

在顯示器面板上，范博毓指出，進入第四季後，雖然有部分品牌客戶增加需求，但整體需求仍維持走弱的態勢，不過就算如此，面板廠仍不願意在價格上作太多讓步，品牌客戶也大多可接受價格維持穩定，預估12月份的液晶顯示器除了23.8吋VA Open Cell面板因為供給較寬鬆，下跌0.2美元之外，其餘尺寸包括面板模組與Open Cell面板接維持持平水準。

在筆電面板上，進入12月後，需求維持原先預期，記憶體的缺貨與漲價暫未顯著影響到面板的採購，惟部份品牌客戶仍積極要求面板廠在價格上作出更多讓步，這也意味著過去面板廠透過檯面下優惠的方式已不足以滿足客戶要求，在顧及客戶關係的維繫上，面板廠勢必開始要在檯面上價格作出對應調整。

范博毓表示，就目前觀察，12月的筆電面板除了低階TN機種價格持平外，其餘IPS機種預估都將下跌0.1~0.2美元不等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法