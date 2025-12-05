玉晶光11月營收年月雙增 12月需求優於去年同期

玉晶光強調，AI 與邊緣運算滲透率快速提高，已為公司帶來「實質新需求」。（玉晶光提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕光學鏡頭廠玉晶光（3406）11月營收22.69億元，月增0.5%、年增11.6%，今年前11個月營收累計為223.56億元、年增2.8%，管理層指出，12月需求仍較去年旺盛，但實際營收也是要看最後客戶拉貨狀況，展望2025年營收應該有機會較去年成長。

玉晶光表示，AI應用正在大幅推升智慧眼鏡、AR/VR鏡頭與相關模組需求，預期將成為繼智慧手機之後新的個人運算平台，帶動公司明年營運及獲利表現有機會優於今年。手機鏡頭方面，產業升級趨勢已相當明確，客戶對於小型化、薄型化、高倍變焦等規格需求提升，光學設計難度持續增加。

請繼續往下閱讀...

玉晶光提到，虛擬實境（VR）市場雖略顯疲弱，但智慧眼鏡需求「非常強」，全球品牌積極打造生態系、並與電信商合作降低入手門檻。產品從拍照錄影轉向AI驅動，應用擴及工業、醫療、教育等場域，可望成為下一個大型運算平台。

玉晶光目前已與客戶共同開發成像鏡頭、微投影機、有度數鏡片、微型感測鏡頭等多項零組件。管理層強調，AI與邊緣運算（Edge AI）、Hybrid AI（HAI）在個人裝置、機器人與零售設備的滲透率快速提高，已為公司帶來「實質新需求」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法