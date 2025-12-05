超意外！吃火鍋必備1食材最大生產國竟是「友台國家」

蟹肉棒是許多人吃火鍋必備食材之一。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒介紹一家日本企業是製造蟹肉棒設備的隱形冠軍，該公司設備囊括全球70%的市占，意外曝光全球蟹肉棒最大生產國竟不是日本，而是立陶宛。據悉，每年產量達到8萬噸，最大消費國也不是日本或台灣，而是法國，超令人意外。

《President Online》5日報導，戰後日本最偉大的三大食品發明是泡麵、咖哩調理包和蟹肉棒。蟹肉棒實際上是用魚漿製成的，蟹肉棒不僅在日本，而且在世界各地都非常受歡迎。

最早在世界上開發出蟹肉棒產品的公司是位於石川縣的水產加工製品製造商 スギヨ（Sugiyo）。1972 年，該公司推出蟹風味「かにあし」，並一躍成為爆款商品。Sugiyo不僅在日本國內販售，1976 年也開始進軍美國市場。藉著健康飲食風潮與海鮮熱潮的助力，蟹肉棒在美國同樣成為受歡迎的商品。

根據Sugiyo的研究，世界蟹肉棒產量約50萬噸（2021年），其中只有7萬噸產自日本，其餘大部分產自海外。

報導提及，全球蟹肉棒生產量第一的是立陶宛（每年產量約8萬噸），利用近海大量捕獲的狹鱈為原料進行生產，並出口至歐洲。消費量第一的是法國，第二是西班牙，日本排名第三。

報導說，蟹肉棒雖然誕生於日本，但無論生產或消費，歐洲都名列前茅。在法國和西班牙，它以「SURIMI（魚漿）」之名而受到歡迎。

生產蟹肉棒需要專用機械，但立陶宛工廠使用的機械來自日本。總部位於山口縣的柳屋公司（Yanagiya）在製作蟹肉棒的設備領域擁有全球7成的市佔率，員工僅 160 人、且未上市。

柳屋株式會社由現任社長柳屋芳雄的祖父柳屋元助於1916年創立，他最初創辦了柳屋魚板店。起初，他們製作魚板。後來轉型為魚板設備製造商。1975年，由於石油危機的影響，家族企業柳屋鐵器廠的生意開始走下坡，柳屋義雄成為第三代社長，並將目光投向了蟹肉棒生產設備。

1998年，公司在巴黎設立辦事處，建立在歐洲的銷售和維修基地，這也是該公司發展壯大的原因之一。柳屋不僅生產蟹棒製造設備，還生產各種其他機器，包括生產竹輪等魚漿產品以及豆腐、海帶和日式甜點的機器，同時也生產食品蒸煮器、烘乾機、烘焙機和冷藏/冷凍機。

報導說，儘管蟹肉棒市場規模不算特別大，但蟹肉棒生產設備所開發的技術在其他大型市場也同樣適用。展望未來，該公司很可能在持續穩固蟹肉棒市場的同時，拓展其他市場。

