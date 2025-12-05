顧能：2026年電動車上路數將達1.16億輛 年增30％

顧能最新預測報告顯示，2026年全球道路上將有1.16億輛電動車行駛。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際研調機構顧能（Gartner）最新預測報告顯示，2026年全球道路上將有1.16億輛電動車（EV）行駛，較2025年估計成長30%。儘管美國提高進口車關稅、各國陸續退場補貼政策，需求仍維持強勁，顯示電動化趨勢未受政策波動明顯影響。

Gartner表示，2026年中國將占全球EV已裝機量的61%，在推動電動車普及上仍是最大市場。觀察終端市況，消費者傾向選擇具備備援汽油引擎的插電式油電混合車（PHEV），使全球PHEV車輛保有量將年增32%。

在各類型電動車中，純電動車（BEV）仍占多數，但PHEV占比有提升趨勢。預估2026年全球BEV保有量將達7634萬輛，PHEV為3983萬輛，合計跨越1.16億輛大關。

Gartner強調，雖然補貼退場與關稅政策造成成本壓力，但消費者在充電基礎建設不足、長途里程焦慮等因素下，明顯提高對PHEV的接受度。BEV長期仍將是主流，整體市場結構正在進入更細緻、多元的成長階段。

