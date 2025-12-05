TDUA第六屆理監事改選 群創董座洪進揚高票出任理事長

在李允立監事（中）的監交下，TDUA由第五屆理事長柯富仁（左）交棒予第六屆理事長洪進揚（右）（TDUA提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）於12月3日舉行第六屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，順利完成新一屆理監事及相關職務改選。群創董事長洪進揚以高票當選第六屆理事長；副理事長由友達技術長廖唯倫、英特盛董事長陳伯綸、漢民副總經理林士青及蘋果首席工程科學家黃乙白出任。常務監事則由前任理事長、友達總經理暨集團營運長柯富仁接棒。

新任理事長洪進揚現任群創董事長，積極推動公司「顯示／非顯示」雙軸轉型，布局車用、醫療及半導體封裝等高附加價值領域，為台灣面板光電產業開創多元發展新契機。他在任TDUA常務監事期間，即致力整合產業資源、促進跨域合作與人才培育，為產業升級注入關鍵動能。

洪進揚致詞時表示，感謝第五屆理監事團隊的努力成果，為協會下一階段拓展跨域合作奠定穩固基礎。他指出，TDUA將持續扮演產業發展領航者，不僅深化既有合作，也將積極強化與歐洲、非洲、中東等新興市場的鏈結，擴大台灣顯示科技的國際影響力。

在科技應用方面，TDUA將持續推進「跨域先進面板級科技」布局，讓面板從單純顯示器，進化為以面板級製程為核心的多功能載體，延伸至晶片封裝、陣列天線模組、CPO光通訊、智慧感測等應用領域。洪進揚強調，台灣具備扎實的產業基礎，未來將加速跨足半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，攜手產官研打造國家級創新藍圖。

他表示，協會將持續作為整合產業鏈與跨域合作的重要平台，與政府密切對接，推動前瞻技術研發及場域落地應用，期望為台灣智慧顯示與面板科技開啟下一波成長動能。

本屆理事共計23位，包含元太董事長李政昊、TSOMDA執行長劉佳明、帆宣總經理林育業、陽明交大講座教授劉柏村、彩晶董事長焦佑麒、明基材總經理劉家瑞、均豪精密董事長陳政興、開源精密董事長暨技術長陳昭遠、群創總經理楊弘文、工研院電光所特聘專家程章林、亞智科總經理林峻生、成大電機系特聘教授林志隆、工研院電光所所長張世杰、永光化學總經理陳偉望、廣化科技董事葉勝發、群創協理楊秋蓮、台灣康寧政府事務暨公關副總李紹康及志聖總經理梁又文等。

監事共7位，包括友達總經理暨集團營運長柯富仁、工研院材化所所長邱國展、由田新技總經理張文杰、友達副總經理洪泓杰、錼創董事長李允立、工研院量測中心執行長藍玉屏及晶彩科執行長王子越。

