加油族注意！下週汽柴油估計最高漲0.2元

下週油價不調整或漲0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意，受到國際油價上漲影響，下週國內汽油、柴油價格不調整或調漲0.2元。

國際油價因OPEC+維持明年第一季不增產、市場期待俄烏結束戰爭落空而上漲。中油累算至12月4日的調價指標7D3B週均價為63.89美元，較上週（63.47美元）上漲0.42美元；本週新臺幣兌美元匯率為31.387元，較上週（31.397元）升值0.01元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.1元，柴油調漲0.1元。中油啟動平穩措施後，下週汽油不調整或調漲0.2元、柴油不調整或調漲0.2元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1或27.3元、95無鉛汽油每公升28.6或28.8元、98無鉛汽油每公升30.6或30.8元、超級柴油每公升25.5或25.7元。最終實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法