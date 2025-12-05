對付北京霸凌有底氣原因曝！德媒大讚日本模式值得學習

德媒指出，對於來自中國的霸凌，日本顯得從容不迫，因為該國10年前就開始降低對中依賴的戰略了。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係持續緊張，中國對日本施行一連串抵制措施，包括旅遊禁令、暫停日本水產品進口，甚至無預警中止日本藝人在中國的演出。德媒指出，對於來自中國的霸凌，日本顯得從容不迫，因為該國10年前就開始降低對中依賴的戰略了。

德媒《商報》以「日本同中國打交道的方式值得借鑑」為題，解析日本應對中國一系列施壓的反應。《德國之聲》也轉載這篇報導。



日本前駐澳洲大使、對中國霸權政治有著深入瞭解的山上信吾（Shingo Yamagami）受訪時表示，對中國的做法並不感到意外。他認為，當中國在經濟上佔優勢時，就會要求他國服從，否則就施壓逼迫。當年的澳洲和今日的歐洲，都遭受過來自中國的經濟霸凌。

山田信吾強調，長期以來，德國一直抱著「以貿促變的幻想」，現在則應採取「以牙還牙」的策略。他指出，有20多名日本商人在中國以所謂「間諜罪」遭關押。如果德國經理也遭此厄運，「德國或許也應當拘捕幾名在德境內的中國商人」，因為「這是專制政府唯一能聽懂的語言」。

此外，建立強大的聯盟也至關重要，山田信吾說，一個人很容易成為受害者，而結成聯盟就會形成強大的力量。若德國或日本單獨與中國打交道，中國就會感到優越無比，而大家團結起來，情況就會大不一樣。

山田信吾建議，在台灣問題上，西方國家應當表明共同立場，以便先發制人告訴北京：一旦中國對台動武，「一中政策」就會立即終結，各國就會在外交層面上承認台灣。

山田信吾說，「我要強調的是，中國已經不再是那個我們以前熟悉的中國。中國不再掩飾其大國野心，它只接受強者原則。」他指，中國只認可美國是主要對手和對話對象，而日本和德國已經不被放在眼裡。有鑑於此，山上信吾建議應當建立穩固的聯盟，極端情況下甚至可以採取激進手段。

對於中日關係發展，山田信吾直言，中日關係即將進入嚴冬，儘管中國迄今為止並沒有刁難在中日企，但他們會嘗試碾壓高市早苗政府，因為在北京眼中，「本屆日本政府強大而危險」。

《商報》指出，柏林正在密切分析日本的成功經驗，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）之前曾說，「日本早已走上經濟安全的道路，比我們整整早了10年。」

