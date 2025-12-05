電梯一進去就露餡 ! CEO揭密：先按哪個鍵 看出你的時間管理力

日媒報導，電梯先按哪個鍵，完全暴露你的時間管理能力。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕時間是企業與個人最珍貴、且唯一無法挽回的資源。一個人的時間觀念，往往從生活中最細微的小習慣就能看得一清二楚，在搭乘電梯時，先按樓層按鈕或是關門按鈕，其順序正悄悄透露你對時間的管理程度。

前日產主管、前星巴克日本CEO岩田松雄指出，搭電梯時，先按「關門鍵」，可以讓電梯門提早0.x秒開始動作，再按樓層不會延遲電梯啟動。這麼微小的差距看似不值一提，但如果你每天搭電梯十幾、上百次，一年累積下來就是驚人的時間差。而時間管理的高手，就是這樣在生活中的每個0.x秒勝出。

請繼續往下閱讀...

岩田松雄表示，公司的資源通常被認為是人力、物力、資金和資訊，但時間更為重要，因為這是無法挽回的資源。我們每個人擁有的時間都是一樣的，時刻保持對時間和效率的重視至關重要。

據報導，岩田松雄剛畢業時，加入日產汽車時，被培養成一個極其注重效率的人。當時，他在工廠擔任生產管理工作時，負責動作分析、手握秒錶，並實地考察，確定每項任務所需的時間。然後，再分析如何更快、更有效率、更準確地完成任務。

他認為，正是透過這些小型的「改善」（kaizen）積累，日本製造業才發展出高效的生產流程，並成為世界第一，而這項準則適用於任何行業、任何工作，甚至日常小事。

他強調，效率不是靠大決心，而是靠極小習慣的堆疊，能同時做的事就同時做，不能同時做的事就思考先後順序；能馬上處理的事就立即處理，不給自己累積待辦的壓力，而這些看似微不足道的小事，決定了你擁有的時間有多少。

連洗澡的順序、走路途中如何接收資訊、甚至回信方式，也都是效率的展現。像他自己多年堅持「立刻回信」、「標題就能看懂重點」、「不把負擔轉嫁給收件者」，讓工作能精準流動，不堆積、不停滯。

時間對所有人都公平，一天都是 24 小時。差別只在於：你把每一秒鐘都當成資源，還是把時間當成理所當然。

搭電梯時的一個小動作，也許就是區分「總是忙但做不完」與「高效又從容」的第一步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法