焦點股》健策：AI液冷散熱爆發 突破3千元創新天價

〔記者方韋傑／台北報導〕散熱廠健策（3653）看好AI伺服器帶動的高階散熱需求持續升溫，均熱片與GPU水冷模組明年動能皆樂觀。健策股價今日盤中突破3000元大關，截至上午11時57分暫報漲停價3060元，創下歷史新天價，成交量3939張。

健策指出，目前AI伺服器需求強勁，帶動散熱元件使用量持續增加，是公司今年成長的核心來源，相關產品線獲得客戶正面回饋，水冷模組更被評為「最樂觀」的成長項目。為因應需求，健策近年積極投入技術升級與產能擴張，其中投入十年研發的微通道（Micro Channel）散熱技術取得重大突破，可望成為下一世代高瓦數AI晶片的關鍵散熱方案。

面對AI伺服器需求上升，健策同步擴大產能布局，旗下南通新廠將於明年初啟動營運，大園一廠與三廠也規劃於2026至2027年分階段擴建；桃園航空城擴建計畫則預計2027年完工。公司預期，台灣廠區的總產能將在未來兩年大幅提升，約為現有規模的兩倍，有助因應高階散熱需求

的持續成長。

