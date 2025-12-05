美元反彈！新台幣量縮盤整 中午暫收31.342元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美就業數據好壞不一，美債殖利率跳升、激勵美元指數重新站回99關，不過市場觀望氣氛濃厚，早盤新台幣兌美元匯率最高升抵31.325元、最低31.37元，波動幅度不到5分，中午暫時收在31.342元、貶值0.4分，台北外匯經紀公司成交量4.81億美元。

民間機構ADP前一日公布的就業報告顯示，11 月民間就業意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期，數據公布後美元指數大跳水，惟昨日美國初次請領失業救濟金低於預期的21.9萬人，只有19.1萬人，市場解讀為勞動市場仍具韌性，帶動美債殖利率與美元同步反彈。然而從芝商所 FedWatch 工具觀察，聯準會12月降息1碼的機率仍高達87%，顯示市場對降息預期影響有限。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早先是反應美元反彈，以31.37元、貶值3.2分開出，然而開盤價即爲上午盤最低價，在市場仍押注 Fed 降息的背景下，接近11點左右，匯價由貶翻升，最高升抵31.325元，隨後又回落至31.34元附近。

觀察主要亞幣，人民幣在連續多日走升且於4日創下14個月新高後，今日中間價下調16個基點，以7.0749元兌1美元開出；日圓兌美元匯率續在155附近震盪。目前市場靜待今晚美國將發布的個人消費支出指數（PCE），儘管此為延遲數據，但仍是Fed偏好的通膨指標，表現好壞仍備受關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法