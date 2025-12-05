焦點股》羅昇：助力驅動AI機器人 亮燈漲停

羅昇近年全面推動轉型，從傳統自動化零組件代理商，擴展為具備 AI 自動化、綠能與半導體整合能力的系統服務商。（羅昇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕佳世達集團旗下羅昇（8374）持續攜手產業夥伴，共同建構以數位孿生為核心的智慧自動化生態系，目標助力製造業加速邁向AI驅動的下一代智慧工廠，受惠於近期機器人題材火熱，羅昇今日股價再度大漲，截至上午11時41分暫報漲停價91.6元，成交量1748張，漲停委買張數超過3000張。

羅昇近年全面推動轉型，從傳統自動化零組件代理商，擴展為具備AI自動化、綠能與半導體整合能力的系統服務商。管理層認為，旗下三大領域的產品與技術現已「模組化、系統化」，公司角色不再是單純供應零件，而是能與客戶共同進行智慧製造與能源管理的長期合作夥伴。

羅昇指出，AI自動化是近年最具爆發力的業務主軸，公司佈局已從單一零組件延伸至完整的「模組、系統、軟體」串接。今年成立軟體研發單位後，逐步完善從機器視覺（MVS）、感測、驅動、通訊到行為模擬等AI應用。關於「3D AI機器視覺」被視為下一波成長關鍵，羅昇強調，AI自動化本質在於「取、放、移動」三項核心動作，公司正致力於加速落地。

