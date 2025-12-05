黃金飆到「這價格」有難度？專家坦白全說了

黃金週四（4日）變化不大。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週四（4日）變化不大，分析師對此預計，一段時間內黃金處於相對平靜的交易區間，今年不會重新測試接近4400美元的歷史高點。

黃金現貨價微漲0.1%，報每盎司4210.49美元；12月交割黃金期貨上漲0.2%，報每盎司4243.00美元。

《路透》報導，Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示：說：「殖利率上揚，在一定程度上限制了黃金的上漲空間，但美元指數走勢提供了一定的支撐。」

週四公布的數據顯示，上週美國初領失業救濟金人數降至19.1萬人，為3年多來最低，低於經濟學家預期的22萬人。另週三公布的ADP報告顯示，11月美國民間就業人數減少3.2萬個，這是超過兩年半以來最大降幅。

《路透》調查的100多位經濟學家中，大多數預測Fed將在12月9至10日的決策會議上降息1碼（25個基點），以支持降溫的勞動力市場。

投資者目前正密切關注將於週五公布的9月個人消費支出（PCE）物價指數報告，這是Fed偏好的通膨指標。

梅爾表示，從現在到下週，市場不會有太大波動，「就黃金而言，我們可能會在一段時間內處於相對平靜的交易區間」，他補充，黃金今年不會重新測試接近4400美元的歷史高點。

