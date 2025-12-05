自由電子報
Apple Podcast 2025年度大獎作品是它！幽默說歷史、英國節目首獲獎

2025/12/05 09:56

Apple Podcast 2025年度節目大獎由《The Rest Is History》榮獲。（下載自APPLE官網）Apple Podcast 2025年度節目大獎由《The Rest Is History》榮獲。（下載自APPLE官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Apple Podcast 2025年度節目大獎由《The Rest Is History》榮獲 ，這檔由製作公司Goalhanger製作、知名歷史學者Tom Holland與Dominic Sandbrook主持的Podcast，不僅深受全球聽眾喜愛，更成為首個獲得該獎項的英國節目，意義非凡。

《The Rest Is History》以機智、深刻且引人入勝的方式重現歷史大事，從羅馬帝國的興衰到鐵達尼號的沉沒，節目結合兩位主持人豐富的歷史知識、極具畫面感的敘事技巧以及出乎意料的幽默感，讓艱澀主題變得親切易懂。節目長年穩居多國Podcast排行榜，孕育出一群熱情而忠實的聽眾社群。

《The Rest Is History》以機智幽默說故事的方式重現歷史大事。（下載自APPLE官網）《The Rest Is History》以機智幽默說故事的方式重現歷史大事。（下載自APPLE官網）

兩位主持人在回應獲獎時也難掩激動，Sandbrook提到：「我們不審判歷史，而是以熱情去理解它，去欣賞那些人性中的瘋狂與不可思議。」Holland則補充：「人其實非常有趣，而我們從不避談這一點，能獲得Apple的肯定，我感到無比榮幸與驕傲。」

《The Rest Is History》此次獲獎，不僅為英國Podcast立下里程碑，也再次證明教育意義與娛樂性兼備、優質長篇內容與真誠說故事的力量，對於全球聽眾依然充滿吸引力。

