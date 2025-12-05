聯準會有望降息！國際油價翻揚上漲

國際油價週四（4日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到投資人預期聯準會（Fed）將降息的帶動，加上烏克蘭和平談判停滯、削弱市場對恢復俄羅斯原油供應的預期，國際油價週四（4日）收高。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 72 美分，或 1.22%，報 59.67 美元。

布蘭特原油收盤上漲 59 美分，或 0.94%，報每桶 63.26 美元。

在最新數據顯示就業正在放緩後，市場期待美國降息，將提振這個全球最大經濟體及原油需求，美國原油期貨價格在早盤一度上漲超過每桶 1 美元。

美元走低，兌一籃子主要貨幣連續第10天走弱，使持其他貨幣的買家購買原油的成本降低，也推動油價上揚。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「我認為，現在降息的可能性壓過所有其他因素，並推動原油價格上升。」

分析師表示，美國與委內瑞拉之間緊張局勢升高，也因市場擔心這個南美國家的原油供應可能減少，而支撐油價。

市場認為烏克蘭和平計畫的進展停滯，也支撐油價，因為川普的代表在與克里姆林宮的和談後，未能就結束戰爭取得突破。

PVM 分析師表示：「戰爭與政治因素，加上充裕的庫存、預期的供給過剩以及 OPEC 的市占策略，使得布蘭特原油目前維持在每桶 60 至 70 美元區間。」

