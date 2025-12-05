Google擴產400萬顆TPU傳卡關 竟是台積電害的？專家點出最大變數

市場傳出消息，指出受限於台積電CoWoS 先進封裝產能不足，谷歌TPU的擴產時程恐將延後。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕谷歌（Google）自研 AI 加速器 TPU 的擴產計畫出現變數。市場原先盛傳，谷歌TPU產量將在 2026 年挑戰 400 萬顆規模，但最新供應鏈調查顯示，受限於台積電（2330）CoWoS 先進封裝產能不足，谷歌的擴產時程恐將延後，真正的大規模放量可能要到 2027 年才全面展開。

《華爾街見聞》報導，摩根士丹利在 12 月 1 日發布最新報告，大幅上修谷歌 TPU 的長期需求，預期 2027 年產量將達 500 萬顆，並指出若谷歌未來每對外銷售 50 萬顆 TPU，就可挹注約 130 億美元營收、EPS 增加 0.40 美元，市場因而開始押注谷歌恐跨入 AI 晶片直銷市場，直接改寫既有供應鏈格局。

相較於市場樂觀氛圍，富邦研究在 Jefferies 發布的最新供應鏈報告則持更保守態度。分析師 Sheman Shang 與 Vincent Cho 指出，2026 年400 萬顆 TPU 的產能「難以實現」，他們依台積電 CoWoS 產能模型估算，認為2026 年實際產量約落在 310至320 萬顆。

產能受限的核心原因包括台積電AP8 廠產能滿載，現有 CoWoS 能力已全數用於現有客戶訂單。而新廠 AP7 一期產能優先給蘋果（ Apple ），主要支援 Apple 相關高階處理器，但AP7 二期要到 2026 年底才能開出，無法支撐全年量產需求。

富邦研究指出，台積電近期已明顯提高擴產積極度，有利於 2027 年後的放量，2026 年底 CoWoS 產能將達每月 12 萬片，高於原預估的 11 萬片）；2027 年底上看每月 14 萬片，也高於原預估的 13 萬片。

富邦研究分析師認為，台積電行事風格一向保守，但能在此時加快擴產，代表客戶需求強勁且能見度提升。若產能順利開出，2027 年 TPU 供應量可望提升至500至600 萬顆，較 2026 年翻倍成長。

整體而言，TPU 擴產雖受限於 2026 年台積電產能，但 2027 年後供應鏈將迎來新一波強勁成長。

