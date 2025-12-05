美再提新晶片封鎖法案！彭博曝 : 直指封死輝達「2產品」對中出口

美國對中國晶片封鎖之爭正加速升溫，輝達的中國市場前景再度籠罩在高度不確定之下。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕正當市場認為，美國國會將否決限制晶片出口的提案，輝達成為大贏家之際，再傳出對中國的高階晶片封鎖其實沒有鬆動。《彭博》報導，美國參議員週四提出一項跨黨派新法案，劍指輝達（NVIDIA）等美企，試圖正式立法阻止其向中國出售最先進的AI晶片。

這意味著，只要法案通過，輝達最先進的H200與下一代 Blackwell 系列，將被禁止向中國市場出口。共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）表示，該法案對於維持美國在人工智慧領域對世界第二大經濟體中國的優勢至關重要。

請繼續往下閱讀...

這項名為「安全且可行出口法案」（SAFE Act）的提案，得到了參議院外交關係委員會一位重要的共和黨議員和一位民主黨議員的支持。這項法案要求，商務部至少30個月內停止向中國、俄羅斯等「對手國家」核發出口許可，並禁止任何性能超過現行出口上限的AI晶片外銷，包括輝達、AMD甚至Google自家設計的晶片。

據報導，這項提案是在輝達執行長黃仁勳赴華府密集拜會後推出。

黃仁勳才剛在美國國會山莊與參議院銀行委員會共和黨議員閉門會談，隔天又與川普總統私下會面，坦言雙方確實討論出口管制，但拒絕透露細節。

如今SAFE Act 由參院外交委員會的共和、民主兩黨核心成員共同發動，代表國會內部主張「更嚴控中國」的力量正在加速集結。

共和黨參議員芮基茲表示，阻止中國取得美國最頂級的AI晶片，是維持美國技術領先的關鍵。他強調：「最好的 AI 晶片由美國公司製造，阻止北京取得，是國家安全必要措施。」

這項新提案也被視為對輝達的一記重擊。就在前一天，輝達才成功遊說國會，讓另一項更早的出口限制方案，GAIN AI Act暫時遭撤回。但SAFE Act 的出現，顯示國會內推進封鎖的力量並未減弱。

輝達官方聲明回應稱，美國應讓全球非軍事用戶自由選擇美國技術，以促進國內就業與國家安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法