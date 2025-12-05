美跨黨派參議員提安全晶片法案 阻止放寬中國取得AI晶片規定

美國共和黨籍聯邦參議員芮基茲（右）與民主黨籍參議員夏亨（左）等人，提出「安全晶片法案」，試圖阻止川普政府在未來2年半內，放寬限制北京取得人工智慧（AI）晶片的規定。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國跨黨派聯邦參議員4日提出1項法案，試圖阻止川普政府在未來2年半內，放寬限制北京取得人工智慧（AI）晶片的規定，知名的對中強硬派議員柯頓（Tom Cotton）也表示支持。

這項「安全晶片法案」（SAFE CHIPS Act）是由共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）提出，要求負責出口管制的美國商務部，在30個月內拒絕任何來自中國、俄羅斯、伊朗或北韓買家，申請取得比目前許可門檻更先進的美國AI晶片的輸出許可。

請繼續往下閱讀...

30個月後，商務部若要調整相關規則，必須在生效前1個月通報國會。

芮基茲發表聲明指出，「阻止北京取得（最優質的美國）AI晶片，對我們的國家安全至關重要。」

共同提案者還包括共和黨參議員麥考米克（Dave McCormick）及民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、金安迪（Andy Kim），代表川普所屬共和黨的部分議員，罕見地出手阻止他進一步放寬對中國的科技出口管制。

面對中國對全球科技業賴以為生的稀土金屬祭出新的出口管制，川普政府的商務部先是祭出、後又撤回對輝達（Nvidia）H20晶片的管制，此舉遭聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）批評。

在與中國就延後稀土管制措施的談判中，川普將1項針對已被列入黑名單的中國企業附屬機構的美國科技出口限制規則，延後1年實施，並揚言將撤銷拜登政府時期制定、用以防堵AI晶片走私至中國的全球性出口管制。

就在跨黨派議員提出這項「安全晶片法案」之際，川普政府正考慮批准輝達H200晶片銷往中國。華府對中強硬派擔憂，北京可能利用這些高價值晶片強化其軍力，包括AI武器系統，以及更強大的情報與監控能力。

