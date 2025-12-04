任澤平：中國房地產將出現20/80分化 城市房價普漲已成過去式

中國房地產市場持續低迷，而且沒有觸底反彈的跡象。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場持續低迷，而且沒有觸底反彈的跡象。知名分析師任澤平表示，未來房地產將出現20/80分化現象，20%人口流入的一、二線城市，未來房價可能會上漲，而80%人口流出的城市，房價則會長期下跌。

任澤平3日在微信公眾號「澤平宏觀展望」發文指出，有人認為，現在房價還是過高，泡沫嚴重；也有人認為，房市經過這幾年調整，已經到位了，沒有風險。他在2016年就提出房地產存在泡沫，一、二線城市的主要問題是價格偏高，三、四線城市則是庫存積壓。

任澤平並提出幾個指標分析目前房市是否泡沫化。首先是「絕對房價和房價收入比」，在全球20大高房價城市中，香港排名第1，北京、上海名列第12、13，深圳排第18。在全球房價收入比排名前10的城市中，廈門、北京、上海和香港入榜。他說，這個現象反映了2大現實，一是高收入群體持續向一、二線城市集中，繼續推高這些城市的房價；二是優質的教育、醫療公共資源高度集中，帶來區位溢價。

其次是「庫存」。他指出，目前庫存去化壓力主要集中在人口流出的三、四線城市，特別是中西部、東北等經濟發展較慢地區，隨著人口持續向大都市集中，農村和三、四線城市面臨長期人口流出的壓力。

第三是「租金報酬率」。他說，目前主要城市的靜態租金報酬率約2.1%，也就是要出租50年才能回本，一線城市僅2%左右，低於二、三線城市，這些數據遠低於國際上的4%至6%水準。

第四是「空置率」。他表示，中小城市空置率過高，主要是因為過度建設、人口流出；一、二線城市若出現空置，則與投機性需求有關，多半集中在郊區。

任澤平表示，未來中國房地產將出現20/80分化現象，未來將不是所有城市房價「普漲」， 20%人口流入的一、二線城市，因未來還有新增購屋需求，房價可能會上漲；而80%人口流出的城市，未來沒有新增購屋需求，房價將會長期下跌。

