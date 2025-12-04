兩樣情！台灣AI搶搶滾 外媒揭「這產業」低迷哀哀叫

外媒指出，台灣受惠於AI浪潮，科技業表現亮眼，傳產卻相對低迷。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，由於AI需求強勁，出口超預期，台灣主計總處日前公布第三季經濟成長率達8.21%，但台灣傳產卻普遍低迷，如汽車零件和工具機製造商，受到川普徵收的高額進口關稅以及新台幣升值的嚴重打擊，利潤空間被蠶食。

《金融時報》報導，台灣正享受著人工智慧帶來的繁榮，第三季GDP成長超過8%，但新北工業園區一家機械製造廠的鍾姓工程師卻沒有感受到太多好處。鍾表示，「經濟形勢很糟糕，我們的所有成本都在上漲，很多客戶都倒閉了。」

這種悲觀情緒反映了台灣工業領域尖端科技公司和傳產之間巨大的發展差距。如汽車零件和工具機製造商，受到了美國總統川普徵收的高額進口關稅以及新台幣升值的嚴重打擊，利潤空間被蠶食。

同時，傳產業正面臨來自中國低成本競爭對手日益激烈的競爭，以及技術人力短缺。一家化工企業的員工直言，我們的客戶都來自那些處境艱難的傳統行業，現在所有話題都圍繞AI。

報導說，AI與電子業強勁成長令許多經濟預測人士感到意外。他們原本擔心，傳產的困境與美國總統川普的貿易政策會在今年大幅拖累台灣經濟。主計總處今年5月曾預測台灣2025年的GDP成長率為3.1％，上週最新預測已大幅上修至7.37％，這是台灣15年來最快的成長速度，對於已開發經濟體而言實屬罕見，甚至超越中國。

中華經濟研究院副院長陳信宏表示，大家原本預期經濟會放緩，目前看來，一切順利。中央研究院經濟研究員簡錦漢也說，沒有任何國家能如此快速搭上這波趨勢。不過，簡指出，美國貿易政策所引發的全球總體經濟不確定性，使得AI以外的領域幾乎沒有新的投資，企業不再投資，除了AI產業。同時，台灣今年上半年新台幣兌美元大幅升值，衝擊許多出口商。

台灣對半導體產業的高度依賴，也引發外界擔憂。此前國科會主委吳誠文接受《金融時報》專訪時表示，政府正在尋求經濟模式多元化，並專注於發展無人機、機器人和醫療技術等領域。

