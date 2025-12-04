AI晶片教父最怕這事？黃仁勳親吐33年都靠「1句話」衝衝衝

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在接受知名播客主持人美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）的節目專訪時，坦率談到帶領輝達擺脫破產邊緣，並確保輝達在人工智慧競賽中保持領先所承受的精神壓力。他自爆，「再30天公司就要倒閉」這句話，已經用了33年之久。即使輝達已是AI晶片霸主地位，黃說，那種脆弱感、不確定感、不安全感始終揮之不去，「比起想獲得成功，害怕失敗是他更大的原動力」。

《商業內幕》報導，在輝達成為世界上最有價值的公司之一前，這家晶片製造商在 90 年代至少三次瀕臨破產。儘管那些日子早已遠颺，卻並沒有減輕黃仁勳對失敗的恐懼，輝達最近的成功也沒有讓他減少一絲一毫的工作狂傾向。

黃仁勳在接受羅根訪問時坦率談及帶領輝達擺脫破產邊緣，並確保輝達在人工智慧競賽中保持領先地位所承受的精神壓力。他說，「再30天公司就要倒閉」這句話已經用33年了，「那種感覺從未改變，那種脆弱感、不確定感、不安全感，始終揮之不去。」

他說，「我認為，作為領導者，展現脆弱的一面並不矛盾，公司不需要我成為一個天才，永遠正確，永遠對自己正在做的事情和正在做的事情絕對自信，公司不需要那樣。」黃認為，「如果我們把自己當成超人，就很難調整策略，因為以為都是正確的，所以，如果你總是對的，又怎麼可能調整戰略呢？因為調整戰略需要你承認錯誤，所以我並不介意犯錯。」

黃仁勳表示，「我不想失敗的動力比想成功的動力更大，所以總是處於焦慮狀態。他回憶起公司在90年代幾次瀕臨破產的經歷，其中包括輝達首次無法履行與日本Sega 遊戲公司的合約。當時的Sega 社長最終決定提供黃仁勳500萬美元的紓困資金。

這些經歷對黃仁勳產生深遠的影響，也讓他形成了在輝達接下來30多年的座右銘-「再30天公司就要公司倒閉了」。

他說，你會經歷漫長的痛苦、孤獨、迷茫、恐懼、尷尬和羞辱。所有我們最不願面對的感受。他認為「痛苦與磨難」的重要性，「我認為我們應該把這種觀念傳遞下去，讓人們知道苦難是人生旅程的一部分。」

黃還提及，每天很早就起床，頭幾個小時都會檢查信箱，閱讀幾千封電郵。他進輝達工作的子女，也跟他一樣每天都在工作。

