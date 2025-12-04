日月光中壢廠重視防火 獲全國第一家家企業永續經營級防火標章

日月光投控旗下的中壢廠，獲全國企業第一家永續經營級防火標章的榮譽。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）旗下的中壢廠獲全國企業第一家永續經營級防火標章的榮譽。

日月光表示，中壢廠長年致力於提升防火安全與企業永續的目標，積極配合財團法人台灣建築中心，並經由中華產業防災協會的專業輔導，以永續防災為目標，整合建築、消防及職業安全等三大領域，對防火避難、風險評估、安全管理計畫、韌性防災及緊急應變計畫，進行整體性火災量化風險評估，並透過優化本質安全、提升安全科技及強化防災管理，將火災風險降至最低。

日月光中壢廠經應變編組演練實證及專家學者實地審查驗證後，獲得肯定，成為全台灣第一家獲殊榮的企業。12月3日由主辦單位中華民國內政部、內政部消防署與承辦單位財團法人台灣建築中心共同舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露指南評選活動」獲頒獎，中壢廠資深副總沈文智代表領獎。

沈文智表示，日月光中壢廠時刻要求廠內每一位員工，遵守防火安全的規定與紀律，並養成防火安全的文化與觀念，積極參與防火安全的教育訓練與演練；另一方面也藉由國內外各項發生案例來檢討我們自己是否還有遺漏或改善進步的空間，同時更引進紅外線熱成像攝影機、以及AI影像辨識等高科技輔助，三方面由內而外地來強化公司的防火安全。

