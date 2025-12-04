美貿易代表葛里爾：川普可能於2026年退出美墨加協定

美國貿易代表葛里爾透露，川普政府明年可能宣布退出美墨加協定。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）近期透露，總統川普（Donald Trump）有可能會在2026年宣布美國退出美墨加協定（USMCA）。

川普政府在2020年與加拿大及墨西哥簽署美墨加協定（USMCA），這份協議取代了北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement），協議當中規定3國須在6年後進行共同審查。

葛里爾在一集Podcast節目中告訴美媒《政客》（Politico）駐白宮分局長伯恩斯（Dasha Burns）：「總統的觀點是，他只想要好交易。這就是為什麼我們在美墨加協定裡要求審查期，以防我們需要修訂條款、審查或是退出。」

葛里爾在訪談中還提出了與加拿大、墨西哥分別談判，把美墨加協定拆成2部分的想法，他補充說，他這週剛和川普討論過這個議題。

川普本週三表示，他可能會讓美墨加協定（USMCA）自然到期失效，但也有可能會簽署的協議。

