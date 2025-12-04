出席國家人才發展獎 卓榮泰：三面向培訓人才、全球攬才

勞動部今（4）日舉行「2025國家人才發展獎」頒獎典禮。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（4）日舉行「2025國家人才發展獎」頒獎典禮，行政院長卓榮泰致詞指出，在這個各行各業都需要人才投入的時刻，政府已推動「國家人才競爭力躍升方案」、延攬國際專業人才與留用境外生及僑外生，並訂定「跨國勞動力精進方案」3大政策，補充國內人才及勞動力需求，期許企業界加大力道協助轉型發展。

卓榮泰指出，面對全球科技、產業與人力結構的快速變遷，人才培育已成為國家競爭力的關鍵。行政院推動「國家人才競爭力躍升方案」，涵蓋人工智慧、淨零轉型及數位科技等跨領域人才培育；其次，全世界都在爭取人才，政府也推動延攬國際專業人才與留用境外學生僑外生方案，提升企業即戰力。為積極延攬國際專業人才與留用境外畢業生，建構友善宜居的環境與就業條件，行政院已規劃「跨國勞動力精進方案」，以提升本國人的薪資當作條件，引進外國技術人力，勞動部也會在其他的幾個國家直接設點引進外國技術工，全力補充台灣的人力缺口。

勞動部指出，國家人才發展獎是我國人力資源領域的最高榮譽，今（114）年共有 117 家事業單位報名，最終 16 家單位脫穎而出，涵蓋大型企業、中小企業、機關（構）團體、非營利組織及傑出個案，展現我國推動人才發展的豐沛能量。

其中，金融業者凱基銀行以「賦能主管」為核心的人資轉型計畫，透過AI賦能方式，協助主管建立自身影響力與領導力風格，及減少行政庶務專注於更高價值的工作，成功打造高效且具溫度的職場環境，獲得勞動部「國家人才發展獎 - 傑出個案獎」肯定。不僅展現企業在人才培育上的卓越成就，更彰顯凱基銀行數位創新的經營成效。

勞動部表示，今年度得獎單位多運用AI、大數據及數位學習平臺強化培訓效率，協助員工在新科技與新商業模式下持續精進職能；同時將綠色供應鏈、節能減碳與ESG治理納入訓練主題，培育兼具專業能力與永續思維的人才。許多單位也積極導入性別平等政策與友善職場措施，包含彈性工時、育兒與照顧支持、高齡與中高齡生涯發展規劃，以及移工與身心障礙者職訓與升遷機會，打造跨世代、多元共融的人才環境，為臺灣人才永續發展奠下堅實基礎。

