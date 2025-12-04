自由電子報
財經 > 財經政策

Google 2025年度搜尋住宿榜單 揭「演唱會經濟」強勢崛起

2025/12/04 19:59

演唱會經濟帶動城市觀光，圖為TWICE 11月在世運主場館演唱會。（記者李惠洲攝）演唱會經濟帶動城市觀光，圖為TWICE 11月在世運主場館演唱會。（記者李惠洲攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google今（4）日公布「2025台灣年度搜尋排行榜」，採計期間為去年12月至今年11月18日，並依據搜尋量的快速竄升幅度進行排名。今年的「住宿榜單」呈現出特別的趨勢變化，不僅反映台灣人旅遊喜好的轉向，也映照出台灣演唱會經濟的強勢崛起。

榜單中，「石垣島」、「福岡」、「那霸」等日本目的地快速攀升，顯示2025年的旅遊風潮持續由日本與鄰近城市領跑。同時，「高雄巨蛋住宿」與「台北小巨蛋附近住宿」也成為熱搜關鍵字，顯示演唱會早已不只是娛樂活動，而成為促進跨城移動與訂房需求的重要推手。

在AI能生成無限內容的年代，「親臨現場」的吸引力依然無可取代。今年的演唱會排行榜火力全開，從二姐江蕙的復出演唱會喚醒跨世代記憶，BLACKPINK、GD、TWICE與五月天等天團巡演更掀起新一波搶票潮。

演唱會的熱度也牽動住宿榜單，使高雄巨蛋與台北小巨蛋分占第二、第三名，形成獨特的「追演唱會移動潮」；而住宿榜首的石垣島與其他海島地區，似乎也象徵在忙碌與高壓之間，現代人仍渴望海島旅行的療癒與鬆弛。

2025年許多人氣韓團相繼來台舉行演唱會。（業者提供）2025年許多人氣韓團相繼來台舉行演唱會。（業者提供）

高雄巨蛋與台北小巨蛋分占住宿搜尋第二、第三名。（業者提供）高雄巨蛋與台北小巨蛋分占住宿搜尋第二、第三名。（業者提供）

