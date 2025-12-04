投資台灣再+3 累計1694家企業投資近2.6兆

投資台灣三大方案已吸引1694家企業超過2兆5872億元投資。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投資台灣事務所今（4）日通過3家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的晶兆成科技、根留企業方案的昇陽國際半導體，以及中小企業方案的久德電子科技。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1694家企業超過2兆5872億元投資，預估創造16萬2239個本國就業機會，後續尚有14家企業排隊待審。

累計至今，投資台灣三大方案中，台商回台方案已有336家企業投資約1兆3911億元，創造9萬1980個就業機會；根留台灣方案有209家企業投資約6086億元，創造2萬9258個就業機會；中小企業加速方案則已吸引1149家企業投資約5875億元，創造4萬1001個就業機。

晶兆成科技主要提供高自動化晶圓測試服務，包含前段晶圓測試與後段成品測試，除車用電子元件、車用積體電路與感測元件、高階駕駛輔助系統測試服務外，近年亦拓展AI伺服器與高階運算晶片的邏輯測試業務，客戶遍及全球一線的元件製造廠、IC設計公司及雲端服務公司。

晶兆成科技繼2021年申請台商回台投資方案後，這次規劃增聘430名本國員工，加碼投資約245億元在新竹廠房擴充產能，打造智能化工廠，運用大數據與深度學習演算法，連結產線感測器與測試平台，實現更高的生產彈性與效率，並將建置太陽能發電設施，導入能源管理系統與進行碳盤查。

昇陽國際半導體股份有限公司是全球再生晶圓產能第一及晶圓薄化代工的龍頭企業，一直以「根留台灣、布局全球」為核心策略。本次為昇陽半導體第四度申請根留台灣方案，將投入逾56億元於台中港科技產業園區擴建廠房、全自動搬運產線及倉儲系統，並新增106名本國專業人才。本次投資將聚焦技術創新、建置高階應用導向產線、提升自動化與良率優化，同步導入AI智慧製造能力。

久德電子科技以生產溫度感測器與溫控器起家，以「JETEC」品牌建立口碑，提供客製化精密量測解決方案，並推出二合一傳感監控平台與工安監控等系統整合平台，提供多元環境監控方案，近年更取得認證成為國際標準校正實驗室，正式跨足校正服務領域。這次久德電子科技規劃投資逾1億元在台中興建校正實驗室，擬增聘8名本國員工。

