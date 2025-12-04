毒鯛魚排搞了大烏龍 全聯：感謝高雄市政府火速還原真相

高市衛生局日前驗出全聯販售的台灣鯛魚排檢出不可驗出之物質，今晚高市衛生局承認搞烏龍，公開道歉。（雲林縣政府提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心販售的毒鯛魚排經過連日風波，今晚真相出爐，全聯表示，感謝高雄市政府還原真相。

高市衛生局日前驗出全聯販售的台灣鯛魚排檢出不可驗出之物質，今晚高市衛生局承認搞烏龍，公開道歉。

請繼續往下閱讀...

全聯表示，誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。

此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。

全聯也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯強調，集團始終將食品安全視為最重要的承諾，身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。

未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

相關新聞請見：

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法