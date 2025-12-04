國銀中國分行前10月獲利大減46.4％ 占比僅0.5％

國銀「中國分行」今年前10月獲利僅24.8億元，衰退幅度達46.4%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布本國銀行獲利情況。本國銀行今年前10月稅前盈餘一舉突破5000億大關、達5070.8億元，較去年同期增加490.4億元，年增率為10.7%；雖然，整體國銀獲利持續正成長，「中國分行」卻衰退下滑，今年前10月獲利僅24.8億元，衰退幅度達46.4%，獲利占比僅0.5%。

首先，金管會公布截至2025年10月底止，本國銀行家數為38家，放款總餘額44兆2685億元，較上月底增加1341億元；逾期放款金額681.39億元，較上月底增加8.2億元；逾放比率0.15%，與上月底相同，較去年同期減少0.01個百分點。

請繼續往下閱讀...

就資產品質來說，今年10月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為877.27%，較上月底減少4.44個百分點，整體備抵呆帳提列情形，仍屬穩健。金管會表示，將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。

進一步看，「銀行業」可分為6個產業，包括「本國銀行」、「外商銀行」、「陸銀（中銀）」 、「信合社」、「票金公司」及「儲匯（郵局）」等。

根據銀行局提供數據顯示，今年1至10月底，「本國銀行」稅前盈餘為5070.8億元、「外商銀行」為200.1億元、「陸銀（中銀）」為30.9億元、「信合社」為48.3億元、「票金公司」為87.9億元以及「儲匯（郵局）」為24.5億元。

其中，「本國銀行」又可分為四大部位，包括：國內總分行為3695.1億元、占比是72.9%；OBU為775.4億元、占比為15.3%；海外分行為575.4億元、占比為11.3%以及中國分行為24.8億元、占比為0.5%。

也就是說，「中國分行」今年前10月的稅前盈餘占比，比重連1%都不到、只有0.5%而已。

而且，根據統計，國銀在中國地區獲利金額及比重持續減少，今年前10月為24.8億元、去年前10月為46.3億元，年減額為21.5億元，年減幅度高達46.4%。這也顯示，當前中國金融市場挑戰仍相當嚴峻，想要獲利並不容易，因此，獲利節節衰退。

針對中國稅前盈餘下滑減少，國銀主管表示，主要是中國呆帳費用增加、利息淨收益減少且放款下降，加上中國市場的放款業務有疑慮，進而導致利息收入減少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法