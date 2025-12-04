好幸運！金門大學超商花45元抱走統一發票200萬獎金

有人到金門大學超商消費，花45元買食品，抱走統一發票200萬元特獎。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕財政部公布9至10月期統一發票中獎名單，其中離島的國立金門大學內唯一的超商門市，有人才花45元買食品就中了200萬元特獎，羡煞其他人。有同學開玩笑說，他只差2號就中獎，「早知道就插隊了」。

財政部統計，本期統一發票1000萬元特別獎開出11張，200萬元特獎開出18張，其中1張200萬元特獎，就落在金門大學內的7-ELEVEN超商。

請繼續往下閱讀...

消息傳出後，由於上門消費者幾乎都是金門大學師生，彼此口耳相傳下，還有人說是老師中獎，更有人在分享「差一點」經驗時說，由於只差2號，「早知道就插隊了」，還可以請大家吃耶誕餐。

金門是福地，「樂透」發行以來，10多年前就有人中過大獎，獨得1億元；台灣彩券每5分鐘開彩1次的「賓果、賓果」對獎遊戲，首支頭彩500萬元也是獎落金門。

相較於彩券中獎的密度，統一發票中獎的情形少有聽聞，此次位於金門大學「蛋黃區」的超商能開出200萬元，相信對於提昇超商的買氣，大有助益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法