統一發票累計297張千萬大獎沒人領 這2張還在領獎期限

財政部表示，7-8月千萬發票還有2張未領。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為鼓勵民眾養成消費索取統一發票的好習慣，以掌握稅源、增裕稅收，財政部自2011年起統一發票每期開出1000萬特別獎，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，截至今年7-8月累計88期共開出1222張千萬發票，已兌領925張、未兌領297張，其中7-8月統一發票還有2張千萬發票未領，領獎期限至明年1月5日止。

財政部賦稅署指出，今年9-10月期統一發票1000萬元特別獎中獎發票有11張，領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，連同今年7-8月期仍在領獎期限內尚未兌領的2張特別獎中獎發票，合計有13張特別獎等待中獎民眾領取。中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

請繼續往下閱讀...

賦稅署呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法