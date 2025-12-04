自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外送員專法初審過關 業者發聲：盼條文調整兼顧產業運作

2025/12/04 18:52

外送員專法初審過關，業者肯定保障立意，亦盼條文調整兼顧產業運作。（業者提供）外送員專法初審過關，業者肯定保障立意，亦盼條文調整兼顧產業運作。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今（4）日初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者須給付外送員每筆訂單至少45元的保障金額，並隨最低工資調整；同時建立申訴制度。此外，業者也應為與平台有契約的外送員投保團體傷害與責任保險。

對此，外送平台業者Uber Eats表示，支持外送產業納入制度化監理與保障機制，也持續與政府、勞工團體及各界保持溝通，尋求務實可行的方案。

Uber Eats指出，肯定外送員專法在強化保障上的努力。然而，部分新規定與現行外送生態仍存在落差，特別是在報酬計算與配送流程方面。

業者指出，若新制度禁止「疊單／順路合併配送」計算報酬，可能降低尖峰時段的派單效率，並影響現行部分消費者的折扣模式；提高報酬門檻，也將使平台在不同報酬外送員間的分配機制面臨調整壓力。未來平台與產業鏈各方，勢必都需因應新制度調整營運模式。

Uber Eats呼籲，朝野應在協商過程中持續檢視相關條文，充分評估對整體產業運作的影響。業者強調，唯有兼顧外送員的合理保障與產業的可持續發展，才能建立公平且可落實的制度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財