經部展出獲愛迪生獎金獎技術 rTMS治療系統國內首創

金屬中心與台朔重工簽署「rTMS治療系統」技術授權合約。（技術司提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕「2025台灣醫療科技展」今天開幕，經濟部展出國內首創的「OPMs光泵腦磁圖診斷與次世代rTMS經顱磁刺激系統」，技術內容榮獲全球科技創新指標「2025美國愛迪生獎」金獎。

經濟部產業技術司設置專館，攜手金屬中心、工研院、生技中心三大法人，聯合發表15項智慧醫材、精準檢測、再生修復及製程創新等前瞻醫療科技成果，展示台灣在智慧醫療核心技術與臨床應用的自主研發與臨床應用的產業化成果。

請繼續往下閱讀...

技術司長郭肇中指出，2024年台灣生醫產業營業額已達到7754億元，醫療器材產業就貢獻2100億產值，其中數位醫材每年成長率逾10%，顯示科技不僅融入日常醫療，還將感測、AI整合成系統性的醫材，讓台灣ICT與生醫的產業規模持續擴大。

郭肇中續指，技術司結合法人研發能量與產業資源，針對場域實際面臨的未滿足需求，推動醫療科技從實驗室邁向臨床導入與量產，透過產研攜手共進，整合資源建構我國完整供應鏈，協助台灣廠商開拓全球智慧診斷及醫療商機。

今年度專館特別展出國內首創、具出口與OEM潛力等級的一站式供應鏈「OPMs光泵腦磁圖診斷與次世代rTMS經顱磁刺激系統」，系統整合高靈敏光學磁感測晶片與AI演算法，協助醫師即時判斷腦部功能狀態，縮短約3成治療時間，其體積小、方便攜帶的特性，更可運用於憂鬱症及強迫症等神經與精神疾病治療，技術內容榮獲全球科技創新指標「2025美國愛迪生獎」金獎。

由金屬中心與台朔重工簽署「rTMS治療系統」技術授權合約，象徵國產rTMS關鍵技術正式邁向產業化應用。

金屬中心開發的「OPMs光泵腦磁圖診斷與次世代rTMS經顱磁刺激系統」，能即時測量腦部訊號、並透過 AI 協助判讀，再連結 rTMS（重複經顱磁刺激）系統進行治療，形成「診斷→AI決策→治療」的智慧循環，對患者而言，非侵入性治療不僅讓恢復時間更短、副作用風險也更低、過程也更加舒適。

展覽期間金屬中心與台朔重工簽署「rTMS治療系統」技術授權合約，象徵國產rTMS（重複經顱磁刺激術）關鍵技術正式邁向產業化應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法