禾榮科:台灣具備發展BNCT技術最佳基地

總統賴清德今日在醫療科技展參訪禾榮科展區。（圖:禾榮科提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕2025年台灣醫療科技展今日盛大開幕，總統賴清德蒞臨國內醫材廠禾榮科（7799）展場，了解國內唯一自主研發的大型放射治療設備—加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統的最新發展與策略藍圖。禾榮科技向總統報告指出，台灣擁有優越的醫療環境與研發能量，具備成為全球BNCT技術最佳臨床發展基地的條件。

禾榮科表示，旗下自主開發的中子放射照射系統已於2024年6月取得TFDA醫材認證；同時，含硼藥物亦與台北榮總及中國醫藥大學附設醫院共同進行臨床試驗。目前所累積的國內臨床經驗與國際研究成果，皆顯示BNCT對難治型癌症具有高度的治療潛力，適應症更有望從頭頸部與腦瘤拓展至胸腔及脊椎腫瘤。

禾榮科指出，AB-BNCT為新一代高選擇性放射治療技術，其原理為先以含硼藥物促使硼-10富集於癌細胞，並在中子照射下於腫瘤內發生核反應產生重離子，以此雙重靶向機制精準攻擊癌細胞，同時最大程度保護正常組織。

禾榮科為台灣首家、亦是全球少數能提供AB-BNCT全方位整體解決方案的企業，產品涵蓋自主研發的AB-BNCT設備、含硼藥物、治療計畫系統、患者定位系統、輻射屏蔽工程與臨床應用等核心技術，並已成功建構出屬於台灣的AB-BNCT產業生態鏈。

