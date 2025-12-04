日勝生營運三本柱 成轉型核心動能

日勝生旗下日鼎水務之地下水回收處理系統場域。（圖:日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建股日勝生（2547）今（4）日舉辦法說會，該公司表示，今年前三季合併營收41.98億元，其中水資源事業營收超過19億元，已佔合併營收46%。藉由桃園北區污水系統與再生水廠的整合，日勝生奠定北台灣最具規模的智慧水資源平台。加上康養樂齡事業、聯開案與社宅工程穩定推進，形成日勝生轉型的核心成長引擎。

日勝生旗下日鼎水務執行桃園污水下水道BOT案，目標桃園六大都市計畫區全面接管，至今年第三季累計接管戶數達16.3萬戶，貢獻桃園公共污水下水道接管戶數超過60%。建設管線長度171公里，污水可處理量10萬CMD（立方米/日），目標2026年三期完工後將提升至15萬CMD。

在再生水部分，子公司寶鼎再生水公司於桃園北區執行的再生水BTO計畫，在今年下半年每日供應再生水至南亞與中油2.5萬CMD、至觀音工業區及亞東石化1.5萬CMD，整體供水量達4萬CMD。全期預計供水量11.2萬CMD，為北台灣最大規模再生水廠。

此外，日勝生同步發展康養樂齡事業，建立「樂陶居」與「日初不老莊園」雙品牌。其中三芝日初不老莊園816戶全齡社區，預計全期於2026年上半年完工。日勝生以銀養經濟為長期成長方向，結合地產開發、綠建築與智慧照護打造示範性的康養樂齡園區。

