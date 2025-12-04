美降息預期升溫！新台幣連2紅、收31.338元

新台幣連2紅，收31.338元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國最新就業數據不如預期，市場對聯準會降息的期待升溫下，美元指數應聲跌破99關卡。在美元走弱與外資熱錢持續流入的帶動下，新台幣兌美元匯率今日盤中多次升破31.3元，終場收在31.338元、升值0.6分，成交量達16.1億美元。

台股方面則開高走低，最終小漲2.67點，收在27795.71點，三大法人合計買超105.14億元，其中外資買超103.46億元。

新台幣匯價今日反映美元疲軟，以31.32元、升值2.4分開出，午後外資持續匯入，一度升抵31.283元，創近兩週新高。

匯銀人士指出，美國 ADP 就業報告顯示，11 月民間就業意外減少 3.2 萬人，遠遜於市場預期，數據公布後美元指數大跳水。此外，美國總統川普暗示下一任聯準會主席可能由白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出任，市場認為該訊息對美元走勢亦不利。

央行統計顯示，截至下午 4 點，美元指數續跌 0.27%；主要亞幣走勢分歧，日圓升值 0.28%、新台幣升 0.02%，但韓元、人民幣、新加坡幣分別小幅走貶。

匯銀人士表示，在美元持續偏弱的背景下，新台幣短線仍有升值空間，但能否突破31.2元至31.5元盤整區間，仍須觀察台股表現及外資買超力道是否延續，以及央行態度。另，美國週五將公布個人消費物價指數（PCE），雖為延遲數據，仍是聯準會偏好的通膨指標，其結果將影響市場對後續降息步調的預期。

