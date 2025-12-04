聯電與Polar攜手合作 強化美國半導體在地製造能力

聯電與Polar合作，強化美國半導體在地製造能力。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（4）日宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠 Polar Semiconductor, LLC （Polar），簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開洽談，共同探索在美國本土8吋晶圓製造的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。

根據MOU，Polar與聯電將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州8吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。結合Polar穩健的製造能力，與聯電完整的八吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

此外，雙方此合作也將進一步強化美國本土的8吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治之潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

Polar行銷副總經理 Ken Obuszewski 表示：「此次合作呼應Polar致力滿足本土半導體製造日益增長的需求，包含來自美國及全球客戶尋求在地化供應的趨勢。憑藉我們與客戶深厚的合作關係及強大的專業技術組合，與聯電的合作再次證明Polar有能力成為專注於功率及感測領域、具價值的專業晶圓代工夥伴」。

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出，聯電致力透過多元的製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今的地緣政治環境中提升競爭力，非常期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續為客戶創造價值的⼀貫承諾。

