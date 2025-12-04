9-10月發票中獎清冊出爐 這家麥當勞買38元冰紅茶中千萬

財政部公布9-10月統一發票中獎清冊，千萬特別獎開出11張。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年9-10月統一發票中獎清冊出爐！根據財政部統計，本期統一發票1000萬元特別獎開出11張，200萬元特獎開出18張。其中，有位幸運兒在高雄市三民區明誠二路麥當勞花38元買飲料，就中了千萬元；也有民眾在台北市信義區松仁路統一超商花64元買牛奶咖啡及烤地瓜，也抱走千萬大獎。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，本期統一發票1000萬元特別獎開出11張，大多數消費金額都不高，消費金額最高的是電費550元，由嘉義市垂楊路台電開出。另，包括：Google Play訂閱費50元、北市中正區南昌路全聯福利中心花85元買飲料、台南市新市區華興街一沐日花95元買飲料、桃園市中壢區中山東路阿潭ㄟ店專業生鮮市場花153元買地瓜葉、雞蛋等。

本期200萬元特獎則開出18張，包括：台南市歸仁區歸仁大道MITSUI OUTLET PARK停車費30元、高雄市前鎮區林森四路台灣聯通停車費30元、台北市南港區忠孝東路Global Mall全家超商花33元買飲料等； 值得注意的是，本期金門也開出1張特獎發票， 幸運兒在金門縣金寧鄉大學路統一超商花45元買食品就中大獎。

財政部表示，9-10月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」；200萬元特獎中獎號碼「46587380」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「41016094」、「98081574」及「07309261」。財政部表示，9-10月統一發領獎期限為今年12月6日至明年3月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

