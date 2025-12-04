中外交官「手插口袋」送客後著急安撫日企 日媒吐槽反曝中國1慘況

日本專家指出，中國失業率高居不下，北京擔心日企撤離。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，引發中國抵制，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松竟雙手插在口袋中輕蔑送客。日媒爆料，劉勁松隨後造訪日企在大連的工廠，盼安撫日商擔憂。日本專家直指，中方的行為源於擔心日企撤離使得已經高達17.3%的失業率繼續衝高，造成社會動盪。

中國外交部亞洲司長劉勁松（右二）11月與日本官員在北京會談後，雙手插褲子口袋的舉動引發爭議，但劉勁松隨後立刻趕赴大連安撫日企。（法新社）

佳能全球研究所的首席研究員、精通中國情勢的峯村健司，4日上富士電視台「Sun! Shine」節目，對中國外交部亞洲司司長劉勁松在日中局長級會談後，隨後又前往大連的日商進行訪問 一事進行解析。

請繼續往下閱讀...

峯村健司說，大連是日本企業聚集的地方，「我聽說他手插口袋送日官員後，就飛去拜訪一家日本汽車製造商。」

峯村健司指出，在大連，有許多日本企業進駐，「由於當地有大量製造業與工廠，日本企業創造相當多的就業機會。如果日本企業撤離，將會影響到中國政府最擔心的失業率。」目前，中國16～24歲的失業率高達17.3％，他認為，如果再繼續攀升，恐引發社會動盪。因此，出現了矛盾的行為模式，也就是「對日本採取強硬姿態，但又希望企業不要撤走」。

另一方面，對於中國施壓可能趨緩的說法，他則表示存疑，並指出：「一連串強硬的姿態與制裁，都是依照最高領導人習近平指示的。如果不照做，可能會被抓，這讓官員們心生畏懼。中國政府內部的人就處在一個非常微妙、進退兩難的夾縫當中。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法