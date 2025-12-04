貝森特稱北京履行協議買黃豆 智庫：中國今年購買量為5年最低

美國財長貝森特4日表示，中國正在履行貿易戰停火協議，按進度購買美國黃豆。但華府智庫批評，中國近年的購買量為2018年以來最低。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特4日在《紐約時報》舉辦的年度DealBook峰會上表示，美國對中國實施的關稅已取得實質成果，中國因為芬太尼關稅而邁出第一步，已對阻斷芬太尼流入美國做出「強有力的努力」，並稱中國正在履行貿易戰停火協議，按進度購買美國黃豆。

貝森特指出，「我可以肯定的說，中國將遵守承諾，履行川普總統和中國領導人習近平10月底達成的貿易戰停火協議，購買美農產品」，並說由於美國對中國實施芬太尼關稅，中國已對阻斷芬太尼流入美國做出「強有力的努力」。

根據美中10月底達成的貿易戰停火協議，中國承諾在今年底前向美國採購1200萬噸黃豆。貝森特說，中國將按照進度在明年2月之前採購這些數量的黃豆。中國還承諾未來3年的每1年將採購2500萬噸美國黃豆。

儘管貝森特強調中國按進度履行協議，但《彭博》2日引述美國農業部的數據指出，自10月30日以來，中國僅採購225萬噸美國黃豆，與1200萬噸的承諾還有巨大差距。

《彭博》取得的船舶排隊資料顯示，約32萬噸黃豆將於未來幾週從美國墨西哥灣港口裝船運至中國。香港《南華早報》報導，在川普和習近平日前通話後，中國買家又追加約3億美元的黃豆訂單，預計明年1月運出。

不過，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）估計，今年美國對中國的黃豆出口量約1820萬噸，較2024年暴跌32%，創2018年以最低。

此外，川普政府也將中國近日暫停向巴西部分黃豆出口商採購的決定，解讀為美國重奪市場的訊號。但巴西農業部強調，只有5家出口商受到波及，獲准向中國出口黃豆的出口商高達2000家，中國今年向巴西採購的黃豆仍超過1億噸。

