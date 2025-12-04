酷澎台灣用戶資訊傳到中國相關企業？ 專家稱恐有資安風險

酷澎近日爆出資安疑慮。（擷取自酷澎「顧客隱私權政策通知－台灣」）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）近期傳出重大資安事件，全球計3370萬筆的客戶個資遭已離職的中國籍員工外流，酷澎台灣也發聲明指出，台灣消費者的資料並未外洩，不過經檢視酷澎「顧客隱私權政策通知－台灣」可發現，當中載明會員編號、訂單號碼等資料會傳輸到酷澎「在中國的關係企業」。對此，酷澎至發稿前未回應或評論此事。

發稿前 酷澎未回應此事

根據酷澎「顧客隱私權政策通知－台灣」說明頁面中載明，酷澎在台灣的服務會「基於有限度的系統開發及維護目的，無法直接識別資料主體之網路識別或基於交易而生成的代碼（如會員編號、訂單號碼、發票號碼、PCID）可能會透過安全網絡傳輸至我們在中國的關係企業。所傳輸的資料將於業務目的完成後立即刪除。」

請繼續往下閱讀...

資安專家、台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯指出，儘管酷澎應是將去識別化的資料傳輸到中國關係企業，不過若未做好嚴格的隔絕措施，仍能透過會員編號、訂單號碼查詢到用戶的姓名、住址、電話等個資，仍有資安風險，也無法排除連帶取得金融支付資訊的可能性；尤其中國與在中企業受中國政府高度控制，依法得要求企業提供資料，意即資料儲存在中企便有一定資安風險。

此外，本次酷澎全球的資安事故就是被已經離職的中國籍員工外洩用戶資訊，專家也指出，儘管中國關係企業僅有部分資料，但若有人「內神通外鬼」，把不同資料來源的內容合併對照就可能重建完整個資。不過，劉彥伯也說明，酷澎相關頁面並未說明中國關係企業負責電商流程的哪一段工作，因此無法準確預估風險層級。

至於全球的資安外洩事件，酷澎日前則說明，根據目前的調查結果，沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，酷澎會持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

酷澎也說，在韓國，調查顯示客戶帳號遭外洩的規模約為3370萬筆，遭外洩的韓國消費者資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼，意即相關重要資訊仍受到安全保護。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法