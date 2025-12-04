巨大集團落實零招聘費制度 所有款項已全數匯入現職移工帳戶

巨大集團積極保障並提升移工權益，全面落實移工零招聘費制度。（巨大提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕巨大（9921）集團積極保障並提升移工權益，全面落實移工零招聘費制度，10 月中旬完成第一階段退費後，12月1日也完成現職移工第2階段所有相關費用返還。

巨大表示，所有退費計算及程序均依第三方獨立稽核機構依循國際標準並善盡事實調查與評核後之建議執行，所有款項均已全數匯入現職移工帳戶。

請繼續往下閱讀...

此項進展象徵公司已全面落實 Zero-Fee負責任招募制度，也是巨大集團在人權治理與負責任招募制度上的重要里程碑。

巨大集團今日更新美國海關暨邊境保護局（CBP）暫扣令（WRO）相關進度，說明 Zero Recruitment Fee（零招聘費）制度的落實成果、改善行動計畫（CAP）推動情形，以及申訴機制的強化方向。

巨大集團已依循第三方獨立稽核機構建議積極執行改善行動計畫（CAP），內容涵蓋公司政策更新以及招募管理制度強化等層面，並透過多場次之線上及實體教育訓練宣導勞動權益、提升勞權意識。

目標透過與CBP之協作（collaboration），儘速爭取撤銷WRO，成為勞動與人權治理提升上的正向案例。

巨大集團強調，有效的申訴機制是國際人權治理的重要基礎。公司已同步優化內部 GTMCare 申訴流程，並持續宣導政府 1955 專線，期盼透過政府與企業的協作，移工能以更便捷、安全的方式表達訴求並獲得及時協助。

巨大集團將持續推動CAP、強化申訴機制等相關措施，積極保障並提升移工權益。若 CBP 或主管機關提出進一步要求，公司亦將全力配合。也將持續於官方平台更新進度，以維持資訊透明，並期許透過具體落實，促進更完善的移工權益保障制度。

