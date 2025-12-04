肝基會攜手7-ELEVEN 公益募款開跑

肝病防治學術基金會（以下簡稱肝基會）與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再度攜手合作，自12月1日至31日在全台7-ELEVEN門市啟動「今年超了沒」公益募款活動，所有捐款將把醫療資源帶進全台地區鄉鎮，提供民眾免費肝病篩檢、癌症指數檢驗與腹部超音波檢查，並提供後續的就醫諮詢與協助，歷年累積服務人次已超過25萬人。（肝病防治學術基金會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕肝病防治學術基金會（以下簡稱肝基會）與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再度攜手合作，自12月1日至31日在全台7-ELEVEN門市啟動「今年超了沒」公益募款活動，所有捐款將把醫療資源帶進全台地區鄉鎮，提供民眾免費肝病篩檢、癌症指數檢驗與腹部超音波檢查，並提供後續的就醫諮詢與協助，歷年累積服務人次已超過25萬人。

2025年肝基會與7-ELEVEN攜手合作，展開「今年超了沒」公益募款活動，舉辦免費保肝抽血、腹部超音波檢查等服務，目的就是要大力推展全民腹超運動，B、C肝帶原者至少每半年做一次腹部超音波檢查，40歲以上民眾建議每年至少做一次腹部超音波檢查，呼籲民眾「主動篩檢、積極就醫、及早治療」。

請繼續往下閱讀...

7-ELEVEN表示，與肝基會合作多年以來，成功將肝病醫療服務送進全台各地鄉鎮，在門市內推動的免費肝病抽血篩檢服務已多達161場，服務民眾超過2萬人次，篩檢出2988位B、C肝帶原者。

2025年更結合門市免費肝病抽血與腹部超音波檢查，成功串聯19個鄉鎮衛生所、25個門市協助活動宣傳與報名，已經提供3275位民眾抽血以及1117位民眾腹部超音波檢查，成果豐碩。

今年7-ELEVEN與肝基會再度攜手合作《今年超了沒》「把愛找回來」公益募款活動，除了持續增加門市合作店點來推廣抽血與腹部超音波檢查外，部分購物不便的地區也將由「OPEN!行動購物車」出動，為偏鄉民眾提供空腹檢查後的餐點以及必要的生活物資。

希望透過更多篩檢活動的合作，縮短醫療的城鄉差距，也提供購物不便區域便利生活所需，呼籲大家可透過7-ELEVEN門市零錢捐、ibon或OPENPOINT APP捐款支持肝基會，從預防到治療，全面消滅肝病。

衛生福利部部長石崇良表示，我國慢性肝病及肝硬化已退出十大死因之列，顯示近40 年肝炎防治有成。政府為持續推進肝病防治，已將 B、C 肝免費篩檢年齡擴大調整為39歲至79歲，並計畫於 2025 年申請WHO消除 C 肝國際認證。

肝基會指出，肝病是最大的本土病，B肝、C肝病毒是最大元凶，目前C肝患者已有新藥可以治癒，B肝帶原者也有藥物可以控制，然而全台成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化，腹部超音波是早期發現肝癌最佳的檢查工具。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，未來將運用7-ELEVEN「把愛找回來」的愛心公益募款，持續推動免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波，並鎖定全台健保醫療資源的不足的85個鄉鎮，特別是交通不易抵達的山地鄉與離島地區，以及沒有醫院與診所、無法提供腹部超音波檢查的鄉鎮地區，將醫療資源優先帶給需要的民眾，為達成WHO的2030年全面消除病毒性肝炎的目標盡一份力量。

高雄義大醫院內科部部長戴啟明強調:「沒有症狀不代表沒有肝病，肝癌早期幾乎沒有感覺，只能靠定期追蹤檢查才能及早發現。」他呼籲有B肝、C肝、脂肪肝或長期飲酒習慣的民眾，務必定期抽血檢驗及接受腹部超音波檢查，尤其高風險族群更要3-6個月就追蹤一次。

2025年「今年超了沒-全臺偏鄉免費腹部超音波檢查」募款篩檢起跑活動將於12月6日在新竹縣尖石鄉衛生所舉辦，現場將提供約120位民眾進行免費肝病抽血與腹部超音波，歡迎尖石鄉以及鄰近地區年滿30歲以上民眾踴躍報名參加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法