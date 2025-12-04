自由電子報
基隆河油污停抽水 水利署啟動跨區緊急調水、基隆供水尚穩

-0001/11/30 00:00

基隆河油污染件仍未找到污染源。（記者盧賢秀攝）基隆河油污染件仍未找到污染源。（記者盧賢秀攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對基隆河油污染事件，水利署表示，已啟動跨區水源緊急調度作業，穩定基隆用水並維護民眾飲用水安全，台水公司基隆及八堵等抽水站已停抽有污染疑慮之水源，並由跨區調度新店溪、西勢水庫、新山水庫及貢寮堰等水源供應，目前基隆地區供水尚穩定。

水利署表示，台水公司上月27日發現油污染後，即停止抽取有污染疑慮的水源，並改由新山及西勢水庫供應，水利署除請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日6.5萬噸以上，同時請台水公司雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水。此外，新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至10日以上，爭取污染去除時間。

水利署及台水公司亦配合基隆市政府成立的前進指揮所，派駐人員進駐並辦理相關因應作為。水利署強調，目前水利署、北區水資源分署、第十河川分署及台水公司均已配合基隆市政府前進指揮所，且台水公司已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待污染源清除，台水公司確認水質無慮，維護民眾用水安全。

