一銀主辦大井泵浦12億元聯貸 超額認貸75％

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行統籌主辦大井泵浦5年期聯貸案，原預計募集12億元，在銀行團踴躍參與下，承諾金額達21億元，超額認貸比率約75％，最終簽約金額為12億元，充分顯示金融同業對該公司經營及未來發展的高度認同與信心。

該聯貸案於12月4日舉辦簽約，由一銀統籌主辦及擔任管理銀行，並有土地銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華銀行等7家金融機構參貸。

大井泵浦深耕台灣逾40年，為泵浦製造龍頭廠商，產品涵蓋家用、商用及工業用泵浦，並榮獲台灣精品獎、國家品牌玉山獎、日本Good Design設計大獎、亞洲設計大獎等榮譽。

面對近年全球AI與散熱市場需求快速成長，大井泵浦率先布局「科技水泵」領域，成功切入AI伺服器散熱供應鏈，推出TPM系列泵浦及浸沒式冷卻全方位泵浦解決方案。

此外，隨著高雄環球廠於11月完工啟用，新廠將增加五條自動化產線，年產能達60萬台，不僅強化民生與科技泵浦供應能力，更提前卡位AI液冷散熱市場需求，並同步推動智慧製造、能源效率優化與ESG（環境、社會、公司治理）生產流程，透過更高效、更穩定的產能，支應東協、美國及歐洲外銷市場的擴張，展現臺灣泵浦品牌邁向國際級品牌之決心。

一銀積極拓展聯貸市場版圖，提供完善且優質的金融服務，支持企業發展不遺餘力，2025年第三季主辦實績名列市場前茅，於國內聯貸主辦銀行（MLA）、管理銀行（Bookrunner）皆排名第三。

展望未來，一銀將持續作為各產業最堅實的金融後盾，發揮金融業影響力，引領供應鏈、客戶等共同落實環境永續，提升「永續金融，第一品牌」的長期價值。

