明基佳世達大秀樂齡醫療版圖 三大AI智慧醫療產品首度亮相

〔記者陳梅英／台北報導〕明基佳世達集團醫療艦隊今年攜手 20 家夥伴公司盛大進軍 2025 台灣醫療科技展，面對台灣正式邁入超高齡社會，集團今年展出主軸聚焦「樂齡醫療」多元應用，並首度亮相三大 AI 智慧醫療產品。明基佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示，今年醫療事業群營運可望順利達標，明年在中國透析廠產能開出與當地市場拓展帶動下，成長動能將延續。

佳世達醫療事業群前三季合併營收達 223 億元，較同期成長 18％，預期明年仍可挑戰雙位數成長。

楊宏培指出，台灣從高齡社會（14%）走到超高齡社會（20%）僅花 7 年，遠低於日本的 29 年速度，目前平均每五位國人就有一位為 65 歲以上長者，老化速度之快令人憂心。為因應從預防、保健到照護的全方位需求，明基佳世達打造「樂齡醫療健康生態圈」，整合院內外超過十項科技應用，並以「AI 健康管理平台 App—Ha!app」作為核心樞紐，協助醫師與使用者全面掌握健康狀況。

今年是明基佳世達連續第八年參與台灣醫療科技展。此次展出以「讓長者活得老、也活得好」為核心理念，推出三大 AI 醫療應用，包括「AI 心肺檢測」、「AI 復健訓練」與「AI 健康管理平台 App」。透過胸腔影像分析、個人化復健課程與生理指標追蹤，可提升臨床診斷效率，並支援民眾院前預防與院後照護，建構跨場域的樂齡醫療健康生態圈。

台灣醫療科技展為亞太規模最大的醫療科技盛會，去年展出攤位逾 2,300 個，吸引超過 20 萬參觀人次，其中包含百家海外醫院與逾 3.8 萬位國際買家。明基佳世達此次聯合集團內 20 多家夥伴公司，展出六大主題，包括樂齡醫療健康生態圈、智慧精準手術室、血液透析、超音波技術、健康照護及專業醫療耗材，提供涵蓋醫藥、防疫到樂齡服務的一站式解決方案，完整呈現集團跨國、跨區域、跨產業的醫電整合實力。

