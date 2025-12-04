訂單能見度到明年4月，八貫宣布停辦尾牙持續生產。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）大廠八貫企業（1342）今日公告11月營收2.2億元、月成長17.4％、年增4.9％，推升1-11月營收25億元、年增率12.3％。八貫指出，目前在手訂單能見度及產能稼動已到明年4月，將停辦尾牙活動持續生產，以期延續今年底出貨動能，再創2026年度第一季營收的好彩頭。

八貫表示，11月營收因戶外、醫療與軍工產品線客戶因應市場需求，加大產品出貨，再加上年底採購旺季、客戶庫存回補，預期11月、甚至12月出貨動能持續增強。

請繼續往下閱讀...

八貫表示，目前醫療產品前11月業績年成長幅達54.8％，表現最為亮眼，進一步帶動醫療前11月營收比重增加6個百分點，產品組合優化，有益於毛利率表現；同時，迎年底採購季節，戶外產品客戶因應消費市場需求進行庫存回補，加上醫療、航太救生與軍工等產品線客戶均於12月增加出貨需求，預料12月出貨動能明顯優於往年，有機會挑戰營收新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法